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بتر إصبع الداعية المصري مبروك عطية.. ونجله يوضح

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الداعية المصري مبروك عطية

بتر إصبع الداعية المصري مبروك عطية.. ونجله يوضح

هاني مبروك نجل الداعية الديني لـ"العربية.نت": والدي خضع لجراحة بتر إصبع من قدمه اليسرى نتيجة مضاعفات مرض السكري

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أثار الداعية الديني المصري الدكتور مبروك عطية قلق محبيه ومتابعيه بعد أن نشر صورتين له وهو في طريقه لإجراء عملية جراحية.

وكشف الدكتور هاني مبروك نجل الداعية الديني "للعربية.نت"، أن والده أجرى مساء السبت جراحة لبتر إصبع من قدمه اليسرى نتيجة مضاعفات مرض السكري وضيق الشرايين والأوعية الدموية، موضحا أنه خرج من المستشفى وحالته مستقرة.

كما أشار إلى أن الداعية الديني يعاني منذ فترة من ضيق الأوعية الدموية وأجرى سابقاً جراحة لتوسيع الشرايين، فضلا عن معاناته من مضاعفات مرض السكري، مؤكدا أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة والالتزام بعلاج السكر منعا لتفاقم الحالة.

وقال إن والده سيظهر اليوم الاثنين على شاشة " إم بي سي" مصر "لطمأنة جمهوره، مضيفا أنه انتهى من تصوير برنامجه الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وكان الداعية الديني قد نشر صورتين على صفحته الشخصية على مواقع التواصل معلنا فيها أنه في طريقه لإجراء عملية جراحية طالبا من جمهوره الدعاء له.

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