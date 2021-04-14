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أسست خلية داعشية في مصر ..قصة مدانة بالمؤبد يتباكى عليها الاخوان

نجلاء مختار يونس
داعش

أسست خلية داعشية في مصر ..قصة مدانة بالمؤبد يتباكى عليها الاخوان

عقب اعلان الحكم شنت جماعة الإخوان حملة واسعة للتنديد بالحكم خاصة ضد المتهمة نجلاء مختار يونس

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أصدرت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في مصر مساء الاثنين ، حكما بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، في قضية "خلية داعش التجمع الأول".
وعاقبت المحكمة كل من حسن أمين المندوه، ومحمد محمد أحمد، ونجلاء مختار، ورجب محمود، وهاني يوسف، وحسام الدين أحمد بالسجن المؤبد، ومعاقبة هناد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إدراج المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وعقب اعلان الحكم شنت جماعة الإخوان حملة واسعة للتنديد بالحكم خاصة ضد المتهمة نجلاء مختار يونس ، واصفين اياها بمعلمة القران البريئة.

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من هي نجلاء مختار يونس؟

هي مصرية حصلت على الجنسية الأميركية بعدما تزوجت من مواطن أميركي يدعى داوود مرجان وتنتمي لجماعة الاخوان .

وبحسب القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة المتورطة فيها المتهمة الاخوانية فقد شاركت خلال الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل من العام 2019،في تأسيس خلية داعشية لارتكاب جرائم إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين.

وشاركت المتهمة في تشكيل خلايا عنقودية وتدريب عناصرها على فنون القتال والحاقهم بفروع داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية كما تولت جمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات التدريب والتسلل لهذه الخلايا .

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