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حادث مروع بمصر.. 12 قتيلاً بتفحم أتوبيس اصطدم بسيارة نقل

من موقع الحادث

حادث مروع بمصر.. 12 قتيلاً بتفحم أتوبيس اصطدم بسيارة نقل

قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بعدد 25 سيارة اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات

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. القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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لقى 12شخصا مصرعهم واصيب 4 أخرين في تصادم، أتوبيس بسيارة نقل ، بطريق اسيوط البحر الأحمر في مصر .

2 صور
2 صور

وذكرت محافظ أسيوط في بيان رسمي أن اللواء عصام سعد محافظ الإقليم تفقد موقع حادث تصام اتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103 والذى اسفر عن مصرع 12شخصا واصابة 4 اخرين نتيجة تفحم الاتوبيس والسيارة مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى.

وقالت إن قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بعدد 25 سيارة اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم .تم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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