الصحة المصرية: 18 مصاباً ولا وفيات في حادث قطار محافظة الشرقية

شهدت مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، شمال مصر حادث خروج قطار عن القضبان بمدخل المدينة أسفر عن وقوع 18 مصابا ولا وفيات وفق بيان وزارة الصحة المصرية.

ودفعت السلطات بعدة سيارات اسعاف مجهزة لنقل المصابين فيما ذكر مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، "للعربية .نت "أن مستشفي منيا القمح المركزي بالشرقية، استقبل بعض المصابين من ركاب القطار تراوحت اصاباتهم ما بين سحاجات وكدمات نتيحة التدافع، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.



وكانت مصر قد شهدت قبل أكثر من 3 أسابيع حادث تصادم قطاري سوهاج، وأسفر عن مصرع 20 شخصاً واصابة 169 آخرين.