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وفاة رئيس مجلس تنظيم الإعلام السابق.. بعد صراع مع المرض

مكرم أحمد
مكرم محمد أحمد

وفاة رئيس مجلس تنظيم الإعلام السابق.. بعد صراع مع المرض

عن عمر يناهز 86 عاماً

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القاهرة - العربية.نت

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توفي اليوم الخميس، الكاتب الصحافي ، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق في مصر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

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وكان الكاتب الكبير قد تعرض منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

والكاتب الراحل من مواليد يونيو من العام 1935 في محافظة المنوفية، وشغل منصبي نقيب الصحافيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحافي محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم محمد أحمد منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونجا من اغتيال في العام 1987، حيث تعرض لإطلاق الرصاص على سيارته في ميدان التحرير، من جانب عناصر متطرفة.

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