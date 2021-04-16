فيديو.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر محاميًا يخلع "كتافات" ضابط شرطة في مشادة كلامية وقعت بينهما.

إلى ذلك، نقلت صحف مصرية عن مصادر أمنية قولها، إن بداية الواقعة كانت عندما تلقت ضباط قسم شرطة العمرانية في الجيزة جنوب القاهرة بلاغا من شخصين شركاء في إحدى الشركات بقيام صاحب الشركة بمنعهم من الدخول.

وخلال ذهاب قوة من قسم شرطة العمرانية لمحل الواقعة نشبت مشادة بين ضابط شرطة "خ. أ" ومحام أحد الطرفين، وقام الضابط بالاستيلاء على هاتف المحامي ليرد المحام بخلع "كتافات" رتبة الضابط، وعلي أثرها حرر محضر بالواقعة، وعرض المحامي على النيابة وأمرت بإخلاء سبيله بعد التحقيق في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الطرفين للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله ونزع رتبته بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف وإصابته بخدوش والاستيلاء على هاتفه المحمول.