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بيده عصائر للصائمين.. مأساة طفل قضى تحت العجلات في مصر

أطفال الشوارع في مصر (أرشيفية- فرانس برس)
أطفال في أحد الشوارع في مصر (تعبيرية - فرانس برس)

بيده عصائر للصائمين.. مأساة طفل قضى تحت العجلات في مصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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لم يكن ابن الـ 12 ربيعاً يتخيل أن يومه هذا سينتهي بمأساة، فنور الدين ابن محافظة الغربية في مصر، كان سعيدا بتوزيع العصائر على الصائمين في رمضان، لكن القدر الغادر خطفه بلحظة.

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فأثناء توزيع العصائر والتمر عند المغرب على الصائمين، أمس الجمعة، عبر الطفل طريق مدينة سمنود، إلا أنه فوجئ بسيارة مسرعة صدمته، ولفظ أنفاسه في الحال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق سمنود وحالة وفاة.

فانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، ليتبين لها مصرع نورالدين، الطالب في الصف السادس الابتدائي والمقيم بمدينة سمنود.

وتم نقل الجثة لمستشفى سمنود العام وحرر محضر بالواقعة، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة المتورط.

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