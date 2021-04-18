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داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 

من فيديو الإعدام
داعش

داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 

مسلحون ينتمون لولاية داعش سيناء يقتلون قبطيا كانوا قد اختطفوه قبل شهور ونشروا فيديو لعملية قتله وإعدامه

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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قتل مسلحون ينتمون لولاية داعش سيناء قبطيا، كانوا قد اختطفوه قبل شهور ونشروا فيديو لعملية قتله وإعدامه اليوم الأحد.
ونشر التنظيم فيديو لعملية قتل نبيل حبشي سلامة 62 عاما رميا بالرصاص بعد 6 شهور من اختطافه في مدينة بئر العبد بشمال سيناء

2 صور
2 صور

واختطف عناصر التنظيم القبطي في نوفمبر الماضي أثناء سيره في أحد شوارع المدينة، ثم استوقفوا سيارة وسرقوها ونقلوا فيها القبطي والهروب به ثم اختفوا حتى ظهر مقطع فيديو لإعدامه اليوم.

من جانبها نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القبطي الذي كان يتولى ويساهم في بناء وترميم كنائس سيناء.

وأضافت أنها تقف متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستزيدهم عزمًا وإصرارًا على الحفاظ على وحدة مصر الوطنية.

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