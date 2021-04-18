.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو للحظات الأولى من حادث انقلاب قطار القليوبية في مصر

فيديو للحظات الأولى من حادث انقلاب قطار القليوبية في مصر

الفيديو الذي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية يظهر وقوع الحادث عند قرية سندنهور في بنها وخروج عربات القطار "رقم 949 القاهرة المنصورة" عن القضبان ما أدى إلى اشتعال النار في مقدمة القطار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف فيديو اللحظات الأولى لوقوع حادث قطار بنها في القليوبية شمال مصر الأحد، حيث شوهد انقلاب العربات وتصاعد الدخان في مقدمة القطار.

وكشف الفيديو الذي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية وقوع الحادث عند قرية سندنهور في بنها وخروج عربات القطار "رقم 949 القاهرة المنصورة" عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النار في مقدمة القطار وانقلاب عدد من العربات بالقرب من إحدى الترع.

من مكان وقوع الحادث
من مكان وقوع الحادث

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في الحادث.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد ترأست غرفة الطوارئ والأزمات المركزية في ديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار المتحدث إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها للتأمين الصحي، وبنها الجامعي، مؤكداً أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

القطار المنقلب
القطار المنقلب

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور وجروح قطعية وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتاً إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.

داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  مصر داعش داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 

من جانبها زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي الحادث وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم لهم، سواء كان نفسياً أو اجتماعياً أو من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفين في حادث قطار طوخ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيري التعليم العالي والصحة بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكداً على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد