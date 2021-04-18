فيديو للحظات الأولى من حادث انقلاب قطار القليوبية في مصر

كشف فيديو اللحظات الأولى لوقوع حادث قطار بنها في القليوبية شمال مصر الأحد، حيث شوهد انقلاب العربات وتصاعد الدخان في مقدمة القطار.

وكشف الفيديو الذي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية وقوع الحادث عند قرية سندنهور في بنها وخروج عربات القطار "رقم 949 القاهرة المنصورة" عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النار في مقدمة القطار وانقلاب عدد من العربات بالقرب من إحدى الترع.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في الحادث.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد ترأست غرفة الطوارئ والأزمات المركزية في ديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار المتحدث إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها للتأمين الصحي، وبنها الجامعي، مؤكداً أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور وجروح قطعية وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتاً إلى خروج 14 حالة من ضمن المصابين من مستشفيي بنها التعليمي وقليوب التخصصي، كانوا يعانون من إصابات طفيفة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.

من جانبها زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مصابي الحادث وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم لهم، سواء كان نفسياً أو اجتماعياً أو من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفين في حادث قطار طوخ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيري التعليم العالي والصحة بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكداً على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.