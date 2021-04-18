لقطات صادمة من حادث قطار مصر.. جثث على القضبان وشاهد يروي

كشفت فيديوهات من حادث قطار القليوبية، الذي وقع في مصر اليوم الأحد لقطات مؤلمة ومشاهد لجثث ملقاة على القضبان ودماء في موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع الحادث، فيما انتقلت النيابة العامة للموقع للمعاينة وكشف أسبابه.

وقال شاهد عيان إنه حمل جثثا كثيرة من أسفل عربات القطار المنقلبة وغالبيتها مجهولة.

وقام الأهالي بتغطية الجثامين وإبعادها عن القضبان لحين وصول سيارات الإسعاف.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار 949/ 3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة الواحدة و54 دقيقة سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة إصابة 97 مواطنًا في الحادث، دون أن تشير لعدد الوفيات التي كان مازال يجري حصرها.

وأوضحت الوزارة أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي.