ارتفاع عدد المصابين بانقلاب قطار شمال القاهرة لـ97

مراسل #العربية في #القاهرة أحمد بجاتو: 32 مصابًا في حادث انقلاب قطار بمحافظة القليوبية.. والسلطات المصرية تدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتشكل لجنة فنية لكشف أسباب الواقعة pic.twitter.com/qCfKRwgmFR — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

صور أولية لانقلاب قطار قرب مدينة #بنها في منطقة طوخ القليوبية شمال #القاهرة#العربية pic.twitter.com/KaEZdTG8XC — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 18, 2021

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بالعشرات من سيارات الإسعاف، لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، الذي أسفر، وفق وسائل إعلام مصرية، عن وقوع عشرات المصابين.

وقد شهدت منطقة قريبة من محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية خروج أحد القطارات عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه متوجه الآن إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته قبل قليل، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي يحمل رقم 494 مميز – مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ونشرت صحيفة "الوطن" أول فيديوهات وصور لحادث انقلاب عدد من عربات قطار طوخ، الذي انقلب قبل قليل بقرية كفر الحصة التابعة للمركز.

ويظهر الفيديو عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة»، والذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قبل قليل.

وأوضح رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم خروج إحدى عربات قطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة» عن مسارها على القضبان، والمكون من عربات مميزة وأخرى مكيفة، وذلك أثناء مروره من خلال نطاق محطة بنها، منوهاً إلى أنه جارٍ حصر بيانات الحادث والمتابعة، وإرسال أوناش لرفع العربات.