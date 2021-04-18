.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد

مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث قطار طوخ

صحيفة "الشروق" تنقل عن مصادر تأكيدها أن السرعة الكبيرة للقطار وراء وقوع الحادث خاصةً أن المنطقة التي وقع فيها تجرى بها إصلاحات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مصرية قضائية عن وفاة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في حادث قطار طوخ الذي وقع ظهر الأحد.

وذكرت المصادر لصحيفة "الشروق" المصرية أن المستشار الراحل من أبناء محافظة دمياط، وكان أحد مستقلي القطار وتوفي جراء انقلاب عرباته. وهو والد لمستشارين بالهيئة، هما محمد في فرع بورسعيد أول، ومريم في فرع دمياط أول.

بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
2 صور بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
2 صور
بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد
بطاقة المستشار طاهر عبد الباري إبراهيم سعيد

من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات الأولية للحادث للصحيفة أن السرعة الكبيرة للقطار وراء وقوع الحادث خاصة أن تلك المنطقة هي منطقة إصلاحات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الشروق" أن القطار كان يسير بسرعة كبيرة (نحو 120 كلم/الساعة) بينما منطقة سندهور وطوخ هي مناطق إصلاحات وكان من المفترض أن يسير القطار فيها بسرعة لا تتجاوز الـ30 كلم/الساعة.

القطار المنقلب
القطار المنقلب
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  مصر داعش داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 

وأضافت المصادر أن ناظر محطة شبرا لم يقدم أمراً رسمياً لسائق قطار المنصورة ومساعده بالتهدئة في تلك المنطقة، مما جعله يسير على سرعة 120 كلم/بالساعة مما تسبب في انقلاع القضبان من مكانها وانحدار القطار من مكانه وانقلاب عرباته وسقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت المصادر أن سبب سماع الركاب لصوت انفجار قبل الحادث هو نزول القطار من القضبان بالسرعة مما تسبب في هذا الصوت الضخم، نافيةً ما تردد عن وقوع انفجار مدبر تسبب في الحادث.

من مكان وقوع الحادث
من مكان وقوع الحادث
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد