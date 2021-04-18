وزير مصري يتعرض لحادث سير خلال جولة تفقدية

تعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

وذكرت وزارة الشباب في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب تعرض صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية، لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأوضحت أن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية وسيخرج من المستشفى، بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني مورو، مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، أن الوزير المصري لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.