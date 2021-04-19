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شاهد.. مصرية وزنها ربع طن تروي مأساتها للعربية.نت

سيدة مصرية وزنها ربع طن
رانيا عادل عيد
خاص

شاهد.. مصرية وزنها ربع طن تروي مأساتها للعربية.نت

رانيا عادل عيد تبلغ من العمر 33 عاما وقالت إنها تعاني من سمنة مفرطة دون سبب معلوم

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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رانيا عادل عيد.. مصرية تبلغ من العمر 33 عاماً تعاني من سمنة مفرطة إذ يبلغ وزنها ربع طن.

"العربية.نت" زارتها بالمنزل الذي تقيم فيه، حيث روت مأساتها وقالت إنها تعاني من هذه الحالة منذ 10 سنوات، حيث بدأت تشعر بتزايد وزنها بصورة كبيرة ومفاجئة ودون سبب معلوم، ما جعل حركتها بطيئة ومرهقة، ولم يعلم الأطباء منذ ذلك الحين وحتى الآن سبب هذا التطور على حالتها الصحية.

وأضافت أن وزنها تصاعد في الزيادة حتى وصل إلى 250 كيلو غراما، وهو ما تسبب في ذهابها للإقامة مع والدتها التي تولت رعاية شؤونها وتلبية احتياجاتها ومساعدتها في تناول الطعام والشراب، مشيرة إلى أنها فوجئت أيضا قبل شهور بالأطباء يخبرونها بوجود مياه على المخ تسببت في ضعف نظرها.

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السيدة المصرية، وفق ما تقول لـ"العربية.نت"، ترغب في عرضها على فريق طبي متخصص في علاج أمراض السمنة، ومضاعفاتها، فوزنها ما زال يتزايد يوميا وبصورة كبيرة، وتخشى من أن يقعدها المرض عن الحركة نهائيا، خاصة أن والدتها سيدة مسنة ولا تستطيع قضاء أو تلبية كافة متطلباتها الحياتية.

وتتابع بأن سمنتها المفرطة جعلتها تعاني أيضا من صعوبة التنفس، فيما أثّرت المياه المتواجدة على المخ على قوة إبصارها وقدرتها على النطق والكلام حيث باتت تتحدث بصعوبة.

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