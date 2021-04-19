بالصور.. مهندس مصري يعرض العملات بطريقة مبتكرة

استطاع المهندس المعماري المصري، عمرو إبراهيم موسى، 24 عاماً، أن يبرز جمال تصاميم العملات من خلال مشروع يشرح كل ما تحتويه العملات من آثار فرعونية وإسلامية وتوضيح قيمتها التاريخية، مع التعريف بالشخصيات التي قررت البشرية تكريمها وتخليد ذكراها على أوراق ذات قيمة مادية يراها الناس كل يوم تقريباً من خلال العملات.

أوضح المهندس عمرو موسى لـ"العربية.نت" أن المشروع بدأ من خلال تركيزه في تفاصيل تصميم العملة المصرية، وخاصة مع دراسته لهندسة العمارة والتاريخ المعماري المصري، فلم يكن من الصعب عليه معرفة القيمة الفنية لكل ما هو مرسوم على أوراق العملة، ولكن روعة الرسم وإتقان التصميم كانت هي الدافع القوي لتكملة المشروع.

وتابع عمرو: "المشروع بدأ بمرحلة بحثية طويلة نسبياً، وقمت باختيار تقريباً 20 ورقة نقدية من 20 دولة مختلفة، وبعض العملات مستخدم حتى الآن، وينقسم المشروع إلى 4 أجزاء: البحث وجمع المعلومات، وتجهيز صور الأوراق النقدية وقص الرسومات على برامج ثنائية الأبعاد، وتحويل العملات الورقية لعمل ثلاثي الأبعاد، وإنهاء الرسومات التوضيحية على البرامج ثنائية الأبعاد.

وأضاف: "أعتقد أن الكثير من المصريين يفتقدون الثقافة المعمارية والفنية، وأتمنى أن يكون هذا المشروع بداية للكثير من العمل في نفس الاتجاه".

وتابع موسى: "ردود الأفعال عن المشروع كانت إيجابية جداً، ومن أكثر التعليقات التي أعجبتني هي استخدام التصاميم للترويج للسياحة".

وحصل موسى على العديد من الجوائز في مجال التصميم، منها جائزة القاهرة للتصميم، والجائزة الذهبية والبرونزية في التصميم الإنتاجي.

كما عمل موسى على تصميم الكثير من العملات العالمية لإبراز قيمتها الفنية وتاريخ .الشخصيات التي تم تخليدها على العملات.