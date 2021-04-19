رئيس الوزراء المصري يزور العاصمة الليبية الثلاثاء

يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة الليبية طرابلس غدا الثلاثاء برفقة عدد من الوزراء.

وتأتي الزيارة بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتم الترتيب حاليا لزيارته إلى ليبيا ولقاء المسؤولين هناك.

وتشهد زيارة الثلاثاء، توقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا، وذلك عبر توقيع اتفاقيات بين وزارة الكهرباء المصرية والليبية لتقوية شبكات الطاقة الليبية.

وتتناول الزيارة ملف الاستثمارات المصرية في ليبيا، وملف العمالة المصرية هناك.