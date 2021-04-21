مأساة قطار طوخ في مصر.. أمر بحبس 23 متهماً

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بحبس 23 متهماً في حادث قطار طوخ، الذي وقع الأحد وأسفر عن سقوط 23 قتيلاً و139 مصاباً.

وكشف بيان للنائب العام أن المتهمين هم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.

كما أمر الصاوي بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضماناً مالياً قدره 100 ألف جنيه، وسدد الثاني ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما. وأمر بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس وذلك لتسبب بعضهم خطأ في موت 23 شخصاً وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949.

الإهمال في صيانة واستخدام أموال عامة

إلى ذلك وجه للمتهمين تهم الإهمال في صيانة واستخدام أموال عامة، معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحو عطَل الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

وتوصلت النيابة العامة إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث وهو سقوط عدة عربات من القطار رقم 949 أثناء سيره أمام قرية سندنهور بمركز بنها في محافظة القليوبية، وخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها.

يشار إلى أنه في إطار التحقيق، انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها. وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرها فنياً. كما عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وغرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث.

تشكيل لجنة فنية

وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي 2020-2021 لفحصها فنياً، وتحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنياً.

إلى ذلك استجوبت النيابة العامة 29 من مسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسمعت شهادة نحو 104من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها. كما شكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولاً لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسؤولين عن وقوعه بشكل مباشر أو غير مباشر.