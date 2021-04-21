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مصادر تكشف.. مصر تطلب مشاركة دولية في ملف سد النهضة

صورة تظهر المياه المتدفقة من سد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية من فرانس برس)
حصري للعربية

مصادر تكشف.. مصر تطلب مشاركة دولية في ملف سد النهضة

"القاهرة تعتبر أن الملف أصبح دولياً نتيجة تعنت إثيوبيا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في جديد ملف سد النهضة، كشفت مصادر "العربية" مساء الأربعاء أن مصر طلبت من الاتحاد الأفريقي مشاركة أطراف دولية محايدة لحل الأزمة.

وقالت المصادر إن القاهرة تعتبر أن الملف أصبح دولياً نتيجة تعنت إثيوبيا.

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كما أضافت أن مسؤولين مصريين سيقومون بجولة إلى دول أوروبية لشرح موقف مصر من الأزمة، مؤكدين أن هناك اتصالات مع المسؤولين الأميركيين لشرح ملابسات المفاوضات بشكل أكبر.

"لا احتمال"

يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء، أكد السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكي، لـ"العربية"، أنه لا احتمال لمشاركة أي أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة.

واقترحت إثيوبيا، الأربعاء، عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الأفريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو دون نتائج.

كما أوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أنها ما زالت تعتقد أن المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي أفضل سبيل لتحقيق نتيجة مربحة للجميع، معربة عن اعتقادها بأنه إذا تفاوضت الأطراف المعنية بملف السد بحسن نية فسيتم تحقيق نتائج في القريب العاجل.

صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي
صورة من أرشيف رويترز لجانب من سد النهضة الإثيوبي

مخاوف القاهرة والخرطوم

يشار إلى أن أديس أبابا كانت أعلنت سابقاً أنها متمسكة ببدء المرحلة الثانية من ملء السد، على الرغم من معارضة القاهرة والخرطوم، وطلبهما التوصل لاتفاق ملزم قبل اتخاذ تلك الخطوة.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الدول الثلاث عدة جولات من المفاوضات إلا أنها باءت بالفشل، مع تمسك إثيوبيا بموقفها من هذا السد الحيوي الذي كلف أربعة مليارات دولار، فيما تتخوف القاهرة من أن يهدد مصدرها الرئيسي للمياه.

سد النهضة (أرشيفية من فرانس برس)
سد النهضة (أرشيفية من فرانس برس)

ففي حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها عبر نهر النيل الذي يشكل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد، كما تتخوف الخرطوم من أن يؤثر على وضعية السدود لديها.

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