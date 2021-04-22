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الرئاسة المصرية: التوافق مع ليبيا على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية

عبد الفتاح السيسي
الأزمة الليبية

الرئاسة المصرية: التوافق مع ليبيا على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية

التوافق على سرعة وضع الضوابط الخاصة لتنظيم وضع العمالة والاستعانة بالشركات المصرية، لتنفيذ المشروعات المقرر طرحها في ليبيا

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم المساعدات لدعم ليبيا لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وخلال اطلاعه على نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وجه السيسي بتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

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إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مختلف الملفات والموضوعات التي تمت مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين.

وذكر المتحدث أنه تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.

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