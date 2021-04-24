السيسي ومحمد بن زايد يجريان محادثات في القاهرة حول قضايا المنطقة

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات ملفات المنطقة والتعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.