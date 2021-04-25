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صورة.. السيسي يتلقى لقاح كورونا

السيسي يتلقى اللقاح
السيسي يتلقى اللقاح

صورة.. السيسي يتلقى لقاح كورونا

لم يذكر بيان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن نوع اللقاح الذي تلقاه السيسي

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دبي - العربية.نت

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أعلن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد.

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ولم يذكر بيان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن نوع اللقاح الذي تلقاه السيسي.

إلى ذلك، بدأت مصر في إعطاء جرعات من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترازينيكا بموجب اتفاق كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، فضلا عن جرعات من لقاح تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

من جهته، قال محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشؤون الصحية لقناة إخبارية محلية يوم الجمعة، إن حوالي نصف مليون شخص في مصر تلقوا التطعيم حتى الآن.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وسجلت وزارة الصحة 912 حالة إصابة جديدة و39 حالة وفاة أخرى أمس السبت.

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