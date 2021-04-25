.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الإعلام المصري يستقيل.. هل أطاح به المقطع المسرب؟

أسامة هيكل 2
وزير الإعلام المصري أسامة هيكل

وزير الإعلام المصري يستقيل.. هل أطاح به المقطع المسرب؟

هيكل تعرض لحملة شرسة من الصحافيين والإعلاميين في مصر بسبب تصريح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد، اليوم الأحد، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نظرا لظروف خاصة".

أتى ذلك، بعد مرور 6 أشهر على أزمة اندلعت بين هيكل والصحافيين إثر نشره مقطعا مصوّرا على الصفحة الرسمية للوزارة يقول فيه إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".

خففوا الإجراءات وإلا.. تحذير من نخبة العلماء حول كورونا صحة خففوا الإجراءات وإلا.. تحذير من نخبة العلماء حول كورونا

في حين اتهم مذيعون ورؤساء تحرير - حينها- الوزير بالتقصير في أداء عمله، والإساءة لمهنة الصحافة، بينما وصفه بعضهم بـ"الخيانة الوطنية".

كما طالب عدد من الإعلاميين بينهم أحمد موسى ووائل الإبراشي وخالد صلاح ومحمد الباز، هيكل بتقديم استقالته.

السيد البدوي
السيد البدوي

تسريب اجتماع الإخوان

كذلك، أذاع أذاع التلفزيون الرسمي المصري حينها ايضا تسريبا لمكالمة تلفونية بين هيكل والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد المصري السابق، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية.

وردا على هذا الهجوم، اتهم هيكل في منشور آخر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مهاجميه بأنهم جزء من حملات متكررة ضده.

كما أضاف "أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات".

يشار إلى أن الوزير المستقيل يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما أنه أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى سنعود لحياتنا بهذا التاريخ.. غيتس: استعدوا لأولوية قصوى
جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: "قتلت نفسها"
الأكثر قراءة
السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل السعودية.. شروط جديدة للسفر اعتبارا من الخميس المقبل
لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن لونه أحمر.. طعمه لذيذ.. ويحوي كنزا من الفوائد أبرزها إنقاص الوزن
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
المصرية صاحبة فيديو المصرية صاحبة فيديو "الحلال" الذي شاهده الملايين تتحدث للعربية.نت
جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: جديد جريمة الكويت.. المتهم يتنصل: "قتلت نفسها"
هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته هل تواصل رمضان مع الطيار قبل وفاته؟.. تفاصيل عن وصيته
قبل أن تذهب
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
اكتشف المزيد