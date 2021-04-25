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شنق 1070 شخصاً.. وفاة أشهر منفذ إعدامات في مصر

عشماوي
عشاوي

شنق 1070 شخصاً.. وفاة أشهر منفذ إعدامات في مصر

عشماوي نفذ 1070 حكماً بالإعدام ودخل موسوعة غينيس كأكثر من نفذ أحكاماً بالإعدام في العالم

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دبي - العربية.نت

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توفي اليوم الأحد أشهر منفذ للإعدامات في مصر، حسين قرني، المعروف بـ"عشماوي" الذي نفذ 1070 حكما.

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ويعتبر عشماوي أشهر منفذي حكم الإعدام بمصر، وخرج من الخدمة منذ سنوات، وتمت الاستعانة به في عدد من الأفلام والمسلسلات لتنفيذ مشاهد الإعدام.

وذكر نجل عشماوي أنه توفي إثر تعرضه لنوبة قلبية بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا بمصلحة السجون المصرية، لافتا إلى أنه تم تشييع جثمان والده عصر اليوم في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وأضاف نجل عشماوي أن الدفن تم في قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وقد أدى أشقاء عشماوي وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يشار إلى أن عشماوي نفذ 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة غينيس كأكثر من نفذ أحكاما بالإعدام على مستوى العالم، منذ عام 1990 حتى بداية أحداث يناير 2011.

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