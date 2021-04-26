بعد إصابته بكورونا.. تدهور الحالة الصحية للقرضاوي

تدهورت الحالة الصحية للداعية القطري المصري الأصل يوسف القرضاوي وذلك إثر مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به قبل أيام.

إلى ذلك، أعلن القيادي الإخواني ومدير مكتب القرضاوي سابقا عصام تليمة تدهور الحالة الصحية للداعية القطري دون توضيح أي تفاصيل.

وصباح السبت قبل الماضي أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إصابة القرضاوي بفيروس كورونا مؤكداً أن حالته جيدة.

والقرضاوي من مواليد سبتمبر من العام 1926 في قرية صفط تراب بمدينة المحلة بدلتا مصر حيث يبلغ من العمر 95 عاماً.

وأدين بأحكام بالسجن المؤبد في قضايا تحريض على العنف في مصر واقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وأدرج اسمه بقوائم الكيانات الإرهابية.