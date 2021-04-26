.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر العربية: تحضيرات للقاء رئيسي استخبارات مصر وتركيا

مصادر العربية: تحضيرات للقاء رئيسي استخبارات مصر وتركيا

أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر "العربية" مساء الاثنين عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.

وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراك سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

وزير خارجية تركيا يقر: وجهنا تحذيراً لمعارضي مصر الرئيسية وزير خارجية تركيا يقر: وجهنا تحذيراً لمعارضي مصر

كما أكدت أن أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية.

إلى ذلك أضافت أنه تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة.

"تعاون متجدد"

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وقال إبراهيم قالين لرويترز إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

كما لفت إلى أن "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديداً أمنياً لمصر"، موضحاً أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إسماعيل يس يودي بمحمد رمضان للنائب العام.. تفاصيل البلاغ إسماعيل يس يودي بمحمد رمضان للنائب العام.. تفاصيل البلاغ
لم يترك أمه واحترق معها.. قصة ألم من قلب مستشفى بغداد لم يترك أمه واحترق معها.. قصة ألم من قلب مستشفى بغداد
الأكثر قراءة
بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات
فاجعة مستشفى العراق.. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فاجعة مستشفى العراق.. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة
الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي
صور مروعة بالهند.. طوابير طويلة لحرق جثث ضحايا كورونا صور مروعة بالهند.. طوابير طويلة لحرق جثث ضحايا كورونا
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة
الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية
قبل أن تذهب
انفجار يكشف مواقع مخازن أسلحة الحوثي.. وسط الأحياء السكنية
انفجار يكشف مواقع مخازن أسلحة الحوثي.. وسط الأحياء السكنية
اكتشف المزيد