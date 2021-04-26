مصادر العربية: تحضيرات للقاء رئيسي استخبارات مصر وتركيا

كشفت مصادر "العربية" مساء الاثنين عن تحضيرات للقاء بين رئيسي الاستخبارات التركية والمصرية لمناقشة التنسيق الأمني.

وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين أتراك سيزورون القاهرة لترتيب زيارة رئيس الاستخبارات التركية.

كما أكدت أن أنقرة طلبت عقد قمة رئاسية بعد الاجتماعات الأمنية والدبلوماسية.

إلى ذلك أضافت أنه تم الاتفاق على الموعد النهائي لزيارة وفد أمني ودبلوماسي تركي للقاهرة.

"تعاون متجدد"

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وقال إبراهيم قالين لرويترز إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

كما لفت إلى أن "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديداً أمنياً لمصر"، موضحاً أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.