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مسؤول أرمن مصر يكشف: هذا ما يعنيه اعتراف أميركا بالإبادة

A picture released by the Armenian Genocide Museum-Institute purportedly shows Armenians hung by Ottoman forces in Constantinople in June 1915. Armenians say up to 1.5 million of their forebears were killed in a 1915-16 genocide by Turkey's former Ottoman Empire. Turkey says 500,000 died and ascribes the toll to fighting and starvation during World War I. AFP PHOTO / ARMENIAN GENOCIDE MUSEUM INSTITUTE
الإبادة الأرمنية (فرانس برس)
خاص

مسؤول أرمن مصر يكشف: هذا ما يعنيه اعتراف أميركا بالإبادة

قرار بايدن سيشكل قوة ضغط كبيرة على تركيا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة –أشرف عبد الحميد

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كشف الدكتور أرمن مظلوميان ، رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر، أبعاد الاعتراف الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية قبل أكثر من قرن.

وذكر أن اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بإبادة تركيا للأرمن يعد بمثابة انتصار كبير لعدالة القضية الأرمينية، واصفا القرار بالخطوة على طريق اعادة الحق والعدل التاريخي لأحفاد الضحايا، و منع وقوع إبادات أخرى في المستقبل.

إلى ذلك، قال مظلوميان في تصريحات لـ" العربية. نت " إن بايدن يعتبر أول رئيس أميركي يفي بوعوده الإنتخابية، ويصك مصطلح الإبادة الجماعية رغم الإنكار المتتالي من تركيا، مؤكدا أن القرار سيشكل قوة ضغط كبيرة على أنقرة، بغية إجبارها على الاعتراف بتلك المجازر.

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رسالة قوية

كما رأى أن القرار الأميركي يقدم رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز أهمية الحقوق والقيم الإنسانية والعدل ، مطالبا منظمات الضغط الأرمينية بالعمل سريعا لاعادة الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان والضغط على الدول الأخرى للاعتراف بالإبادة ا حتى يتسنى انتزاع الاعتراف التركي ومن ثم فتح الباب لمطالبة الدولة التركية بتعويضات.

واعتبر أن القرار سيجعل الداخل التركي يعيد النظر و التفكير في سياسة الانكار وعدم جدواها خاصة في أوساط النخبة، الأمر الذي يمثل عاملا مهما لخلق رأي عام داخلي يتقبل و يتفهم ان الابادة الارمنية حقيقة وواقع حدث منذ ١٠٦ سنة، وأنه لصالح الجميع التصالح مع الماضي الأليم و عودة الحق لأصحابه

الإبادة الأرمنية (فرانس برس)
الإبادة الأرمنية (فرانس برس)

إلى ذلك، أوضح أن عدد أفراد الجالية الأرمينية الحالي في مصر يبلغ نحو 7 آلاف أرميني، بعد أن فر أجدادهم من المذابح التركية عام 1915 ووصلوا مصر عبر مدينة بورسعيد، حيث استقروا في مخيم مجمع بورسعيد على الشاطئ الآسيوي لقناة السويس.

وأضاف أنهم قدموا من 6 قرى بمنطقة سيفيديا هي يوغون أولوك، وخضر بك، وهاجي حبيبلي، وبيتياس، وفاكيف، وكيبوسة.

وختم موضحا أن عدد الجالية الأرمينية بلغ في الخمسينيات نحو 60 ألف أرمني، لكن الكثيرين خرجوا لاحقا من مصر بسبب قرارات التأميم التي أصدرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهاجروا قاصدين دولا أوروبية، فضلا عن دول أميركا الجنوبية وأستراليا.

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