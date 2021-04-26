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مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة

من أحداث كرداسة - أرشيفية

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة

مذبحة كرداسة وقعت أحداثها في أغسطس من العام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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نفذت السلطات المصرية بسجن وادى النطرون، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر ضد 9 من المحكوم عليهم في قضية مذبحة كرداسة والتي وقعت في أغسطس من العام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

شريط مصور لـ3 متهمين باقتحام مركز شرطة كرداسة مصر شريط مصور لـ3 متهمين باقتحام مركز شرطة كرداسة

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية والتي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة.

أسلحة نارية وقذائف

واقتحم المتهمون من عناصر الإخوان مركز الشرطة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي رابعة والنهضة مدججين بالأسلحة النارية والقذائف وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون.

وقضت المحكمة فى يوليو من العام 2017، بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية منها السجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية وفي 24 سبتمبر من العام 2018، فيما أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.

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