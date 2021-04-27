مصر.. وفاة حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل

توفي الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس في حربي الاستنزاف وأكتوبر، عن عمر يناهز 96 عامًا داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة مساء الاثنين.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.

وتعرض الشيخ حافظ سلامة لوعكة صحية مؤخرًا، نتيجة مشاكل في القلب والجهاز التنفسي دخل على إثرها المستشفى حتى توفي.

والشيخ حافظ سلامة ولد يوم السادس من ديسمبر سنة 1925، وكان يمارس حياته الطبيعية حتى قبل وفاته بأسابيع.

وكان الشيخ حافظ سلامة قائداً للمقاومة الشعبية في حرب أكتوبر بمحافظة السويس، وكان يجتمع بالفدائيين ويوزع المهام التي كانوا يقومون بها.