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السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي

المتحرش أمام القاضي - أرشيفية

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي

دفع محامو الطفلة بتعرض المجني عليها لآثار نفسية حادة إثر الواقعة تستلزم علاجها، مؤكدين أنها مازالت تعالج نفسيا حتى الآن

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القاهرة -أشرف عبد الحميد

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، المتهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.

وفي ثالث جلسات محاكمته والتي عقدت اليوم الثلاثاء، طالب محامو طفلة المعادي بتوقيع عقوبات قاسية على الشاب المتهم بالتحرش بها وهي القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

الشابة التي فضحت المتحرش بالطفلة في مصر
الشابة التي فضحت المتحرش بالطفلة في مصر

ودفع محامو الطفلة بتعرض المجني عليها لآثار نفسية حادة إثر الواقعة تستلزم علاجها، مؤكدين أنها مازالت تعالج نفسيا حتى الآن، ومطالبين بتوقيع عقوبة مشددة على المتهم، محمد جودت.

وطالب دفاع المتهم في الجلسة الماضية برد هيئة المحكمة ورفضت محكمة الاستئناف، الطلب وإعادتها للمحكمة من جديد.

وكان المتهم وفي أولى جلسات محاكمته، التي بدأت نهاية مارس الماضي، قد فاجأ المحكمة بأقوال جديدة وغريبة حيث أنكر تحرشه بالطفلة، مضيفاً أنه قام بأداء فريضة الحج مرتين ولا يمكنه التحرش بطفلة في عمر أطفاله.

واتهم المتهم الطفلة بأنها كانت تريد سرقته، وأنه قام بالتوقيع على اعترافاته السابقة تحت الإكراه والضغط.


يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، كان قد وجّه إلى المتهم، تهمتي الخطف، وهتك العرض، لطفلة تبلغ من العمر، 7 سنوات، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

وكشف بيان للنائب العام تفاصيل الواقعة، حيث قال إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، وصورته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

المتحرش لحظة هروبه
المتحرش لحظة هروبه

كما أوضح أن النيابة تواصلت مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، ولما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل.

وأضاف البيان أنه وبرصد آلات المراقبة الواقعة، بادر المتهم بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على المتهم، بعد تحرشه بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار وكشفه فيديو من كاميرا مراقبة

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