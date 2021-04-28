.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الواقعة تتكرر والوزارة تناشد.. سائق قطار مصري يمنع كارثة جديدة 

حادث قطار في مصر (أرشيفية- فرانس برس)
حادث قطار في مصر (أرشيفية - فرانس برس)

الواقعة تتكرر والوزارة تناشد.. سائق قطار مصري يمنع كارثة جديدة 

فوجئ قائد القطار في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو تحاول عبور السكة الحديد من مكان غير معد للعبور

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

بعد 24 ساعة من واقعة قيام سائق قطار مصري بإيقاف القطار لمنع اصطدامه بجرار زراعي تعطل على قضبان السكة الحديد أثناء توجهه من القاهرة إلى أسوان تكررت الواقعة مجددا اليوم، وتمكن سائق آخر من منع كارثة جديدة.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية -القاهرة اليوم فوجئ قائد القطار في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو تحاول عبور السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

مصر.. حبس فني مزلقان بالسويس في حادث اصطدام قطار بسيارة مصر مصر.. حبس فني مزلقان بالسويس في حادث اصطدام قطار بسيارة
صاحبة صرخة "طلعني يا ولدي" .. نجت من حادث القطار وتوفت بكورونا  مصر صاحبة صرخة "طلعني يا ولدي" .. نجت من حادث القطار وتوفت بكورونا 
شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة سوشيال ميديا شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة

وأضافت أنه وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الوقوف السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.

يقظة وانتباه سائق قطار مصري

وناشدت الهيئة ووزارة النقل المواطنين بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكة الحديد والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم.

وكانت يقظة وانتباه سائق قطار مصري قد أنقذت أمس الثلاثاء مئات الركاب من الموت المحقق ومنعت وقوع كارثة جديدة.

ولاحظ سائق قطار النوم رقم 86 القادم من القاهرة إلى أسوان، جنوب مصر، وفي منطقة زراعية بتوقف جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر، حيث اقتحم الحاجز الإسمنتي لسور السكة الحديد، ويتعطل مكانه في طريق سير القطار.

وتمكن السائق من إيقاف القطار بعد تهدئة السرعة وظل واقفا في مكانه حتى إصلاح الجرار الزراعي ورفعه من على قضبان السكك الحديدية.

ودعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، لمزيد من الإجراءات من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.

وشهدت مصر عدة حوادث قطارات خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منها تصادم قطارين بسوهاج وانفصال عربات قطار في مدينة منيا القمح بالشرقية، ثم انقلاب عربات قطار في القليوبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
الأكثر قراءة
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟ من هو الوزير الذي أشاد ولي العهد بفكرة طرحها قبل 47 عاماً؟
هيئة الدواء البريطانية: لقاح فايزر آمن ولا يتسبب بمشاكل في القلب هيئة الدواء البريطانية: لقاح فايزر آمن ولا يتسبب بمشاكل في القلب
ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه
موريتانيا.. نفوق حوت عملاق بطول 22 مترا موريتانيا.. نفوق حوت عملاق بطول 22 مترا
هذه قصة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة مع الأعطال وسوء الطالع هذه قصة حاملة الطائرات الروسية الوحيدة مع الأعطال وسوء الطالع
قبل أن تذهب
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
اكتشف المزيد