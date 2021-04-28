الواقعة تتكرر والوزارة تناشد.. سائق قطار مصري يمنع كارثة جديدة 

بعد 24 ساعة من واقعة قيام سائق قطار مصري بإيقاف القطار لمنع اصطدامه بجرار زراعي تعطل على قضبان السكة الحديد أثناء توجهه من القاهرة إلى أسوان تكررت الواقعة مجددا اليوم، وتمكن سائق آخر من منع كارثة جديدة.

وذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية -القاهرة اليوم فوجئ قائد القطار في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو تحاول عبور السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وأضافت أنه وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الوقوف السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.

يقظة وانتباه سائق قطار مصري

وناشدت الهيئة ووزارة النقل المواطنين بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكة الحديد والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم.

وكانت يقظة وانتباه سائق قطار مصري قد أنقذت أمس الثلاثاء مئات الركاب من الموت المحقق ومنعت وقوع كارثة جديدة.

ولاحظ سائق قطار النوم رقم 86 القادم من القاهرة إلى أسوان، جنوب مصر، وفي منطقة زراعية بتوقف جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر، حيث اقتحم الحاجز الإسمنتي لسور السكة الحديد، ويتعطل مكانه في طريق سير القطار.

وتمكن السائق من إيقاف القطار بعد تهدئة السرعة وظل واقفا في مكانه حتى إصلاح الجرار الزراعي ورفعه من على قضبان السكك الحديدية.

ودعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، لمزيد من الإجراءات من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.

وشهدت مصر عدة حوادث قطارات خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منها تصادم قطارين بسوهاج وانفصال عربات قطار في مدينة منيا القمح بالشرقية، ثم انقلاب عربات قطار في القليوبية.