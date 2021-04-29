مسلسل الرعب يتكرر في مصر.. سائق قطار يفاجأ بباص متعطل

تكررت وقائع اقتحام سيارات لخطوط السكك الحديدية في مصر وأمام مسير القطارات، ما يتسبب في حدوث كوارث وسقوط قتلى وجرحى.

فقد تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو جديدا لسائق قطار يفاجأ خلال سيره بسيارة ميكروباص تقتحم قضبان السكك الحديدية وتتعطل على القضبان.

وكشف الفيديو قيام سائق القطار بالتوقف لحين رفع السيارة من أمامه وسط استياء الركاب والمارة.

جرار زراعي

وقبل 48 ساعة، قام سائق قطار آخر بإيقاف القطار لمنع اصطدامه بجرار زراعي تعطل على قضبان السكة الحديد أثناء توجهه من القاهرة إلى أسوان.

وأمس الأربعاء، ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية -القاهرة فوجئ قائد القطار أثناء المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو تحاول عبور الخطوط من مكان غير معد للعبور.

كما أضافت أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الوقوف السريع أمام العربة وتفادى وقوع الاصطدام، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.

توخي الحذر

وناشدت الهيئة ووزارة النقل المواطنين بتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم.

ودعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، لمزيد من الإجراءات من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، ومنع وقوع الحوادث المتكررة.

وشهدت مصر عدة حوادث قطارات خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منها تصادم قطارين بسوهاج، وانفصال عربات قطار في مدينة منيا القمح بالشرقية، ثم انقلاب عربات قطار في القليوبية.