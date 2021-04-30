.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إثيوبيا تنتقد مصر: مطالبها غير عقلانية

سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

إثيوبيا تنتقد مصر: مطالبها غير عقلانية

جولة جديدة من تقاذف الاتهامات بين مصر وإثيوبيا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في استمرار لتقاذف الاتهامات بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة العالقة منذ سنوات، وجهت أديس أبابا انتقادا جديدا للقاهرة.

فقد اعتبر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، أن مطالب مصر غير عقلانية بشأن السد.

في حين أكد خلال تصريحات، مساء أمس الخميس، أن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها. وقال "يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها بشكل مناسب بينما مصر مستمرة في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية".

إلى ذلك، أعرب في الوقت عينه عن أمله بأن تؤدي الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي إلى حل مطمئن للجانبين، يأخذ في عين الاعتبار رفض بلاده التوقيع على اتفاق، وصفه بأنه "سيحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية."

صورة جوية تكشف استعدادات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة مصر سد النهضة صورة جوية تكشف استعدادات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

موقف متعنت

أتى ذلك، بعد أن أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض إثيوبيا لوساطات كثيرة لحل تلك الأزمة وإصرارها على موقفها المتعنت خلال المفاوضات الأخيرة برعاية الاتحاد الإفريقي.

ولا تزال إثيوبيا ترفض التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد، متمسكة بالتواريخ التي وضعتها بالمباشرة في المرحلة الثانية من الملء على الرغم من الرفض المصري والسوداني، وتحذير البلدين من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بهما.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت يوم الثلاثاء، إن "دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة". وأعلنت رفضها "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب"، أي مصر والسودان.

صورة حديثة لـ سد النهضة الإثيوبي
صورة حديثة لـ سد النهضة الإثيوبي

السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا

فيما لوح السودان الأسبوع الماضي بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر. وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

كما حذّر أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".

نهر النيل من الجهة الإثيوبية (istock)
نهر النيل من الجهة الإثيوبية (istock)

الملء الثاني

وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير".

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثّل تهديدا لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصمّمة على مواصلة المشروع.

نهر النيل من الخرطوم (فرانس برس)
نهر النيل من الخرطوم (فرانس برس)

في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيويّ للاستجابة إلى الحاجيات الطاقوية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

يذكر أن تشييد السد الواقع في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالا في الخرطوم وصولا إلى مصر، بدأ في أبريل 2011.

وفي حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سد كهرومائي في إفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
التباعد غير مطلوب بالتجمعات.. تقرير بريطاني ولا أغرب! التباعد غير مطلوب بالتجمعات.. تقرير بريطاني ولا أغرب!
حمامة على رأس مصلٍّ.. فيديو من الحرم المكي يخطف القلوب حمامة على رأس مصلٍّ.. فيديو من الحرم المكي يخطف القلوب
الأكثر قراءة
مخرج مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب
نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين نتائج رائعة.. جرعة واحدة من أحد هذين "تفعل العجائب"
فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج "طاش" تكشف تفاصيل حالته
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
كارثة تدافع في احتفال ديني بإسرائيل.. عدد ضخم من القتلى كارثة تدافع في احتفال ديني بإسرائيل.. عدد ضخم من القتلى
قبل أن تذهب
التنوع قوة والاختلاف لا يعني الخلاف.. عدة رسائل يحملها المسلسل الكوميدي "كلنا مغاربة"
التنوع قوة والاختلاف لا يعني الخلاف.. عدة رسائل يحملها المسلسل الكوميدي "كلنا مغاربة"
اكتشف المزيد