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"خطر جدا حرام عليك".. فيديو للسيسي يلتقي أسرة في الشارع

السيسي يلتقي أسرة على دراجة
السيسي يتوقف ليتحدث إلى أسرة تستقل دراجة بخارية

"خطر جدا حرام عليك".. فيديو للسيسي يلتقي أسرة في الشارع

حوار مفصل بين السيسي وأسرة تستقل دراجة بخارية

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دبي - العربية.نت

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توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره.

وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي، توقف بموكبه وتحدث إلى أسرة تستقل دراجة بخارية واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان، حرصًا على سلامتهم.

في الفيديو، سألهم السيسي: "رايحين فين؟". ليرد عليه أحدهم "دي مراتي ورايح أوديها عند أختها"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "ومين البنت دي؟". ليرد عليه المواطن "ده ابني". فيرد عليه الرئيس "حرام عليك ده كده خطر جدًا ولا في خوذة ولا حاجة". فقال له المواطن: "أنا ماشي براحتي واحدة واحدة".

كما سأل الرئيس المواطن مرة أخرى: "ساكن فين وبتشتغل إيه؟" ليرد عليه المواطن: "ساكن في الكيلو أربعة ونص.. وبشتغل دليفري" ليكمل السيسي: "أنت بتكسب كام في اليوم؟". ليرد عليه المواطن: "الساعة بعشرة جنيه ونص الخدمة يا فندم". فقال له: "يعني إزاي.. اشرح لي أكتر؟". ليرد عليه: "يعني لو المشوار بعشرة جنيه أخد عليه خمسة جنيه والمحل خمسة".

2 صور
2 صور

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

كان السيسي في جولة يتفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي.

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