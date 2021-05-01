فيديو.. خروج قطار عن القضبان في مصر

تشهد مصر هذه الأيام حوادث متتالية للقطارات كأنه مسلسل رمضاني من حلقات متصلة، فقد خرج، اليوم السبت، قطار "المنصورة – دمياط"، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

في التفاصيل، أعلنت هيئة السكك الحديدية خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارٍ رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه.

ونشر موقع "المصري اليوم" أول فيديو من موقع الحادث.

وأكد عامل التحويلة أنه قام بتحويل القضبان ولكن بسبب وجود عطل لم تتحرك التحويلة وواصل القطار طريقه خارج القضبان.

مقتل العشرات بحادث تصادم

وفي فبراير الماضي، قتل وجرح العشرات، في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج الواقعة في صعيد مصر.

يذكر أنه لدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.