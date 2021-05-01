مصر: اشتراطات جديدة للبناء.. والبدء بـ 27 مدينة

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ اشتراطات جديدة للبناء لمواجهة العشوائيات والمباني المخالفة والتكدس اعتباراً من أول مايو الحالي.

وقال اللواء خالد القاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية لـ"العربية.نت" إن الاشتراطات الجديدة سيتم تنفيذها في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات لضبط منظومة العمران ووقف فوضى التراخيص والعشوائيات.

من جانبها، كشفت الوزارة اليوم السبت، أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين الوزارات المختلفة وستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، فيما وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي.

اشتراطات جديدة

وتتضمن الاشتراطات الجديدة موافقة كليات الهندسة بالجامعات على التراخيص الهندسية للمبنى وتعديله وتصميمه واعتماده بعد ذلك من الهيئة الهندسية في الجيش.

وأشار شعراوي، إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والإدارة المالية، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص جديدة أو تعلية أو هدم وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

وفقا للاشتراطات الجديدة، فسيكون للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء دور بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة المسؤولة عن مراجعته وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار.

خطابات للمرافق

وذكرت الوزارة أنه سيتم أيضاً إصدار خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بعدم التعامل مع أي مهندس سواء استشاري أو مشرف إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات ضده.

وأوضحت أنه في حال رغبة المواطن في الشروع بالبناء فعلى المهندس المشرف على البناء التقدم للمركز التكنولوجي وفقاً للطلب المعد لذلك على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ بتوقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

استكمال أعمال البناء للرخص السارية

وطالب الوزير المصري بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

مدن التطبيق التجريبي

وأشار إلى أن المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة هي حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحي المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحي ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحي الشرق بمحافظة بورسعيد وحي ثالث الإسماعيلية وحي السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببني سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحي غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد وحي شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحي جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.