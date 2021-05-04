مشاورات مصرية تركية.. القاهرة تتمسك بسحب قوات أنقرة من ليبيا

مع انطلاق الجولة الأولى لجلسة المشاورات المصرية - التركية في يومها الأول، اتفق مسؤولو القاهرة وتركيا، مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الملفات العالقة، وفق ما أفادت مصادر "العربية"، الثلاثاء.

وأكدت المصادر، أن ملف ليبيا على رأس المحادثات، وهناك تمسك مصري بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا.

كما قدمت القاهرة للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.

دور في ملف شرق المتوسط

وذكرت المصادر، أن تركيا لديها تطلع بأن تلعب مصر دورا في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر.

كما لن يعود السفير المصري إلى تركيا والعكس، إلا بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية.

وأوضحت المصادر أن هناك جدولا زمنيا لاجتماعات مصرية - تركية خلال الفترة المقبلة، لحسم الملفات العالقة.

حسن النية

هذا وستستمع القاهرة خلال الجلسة لرؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وسيقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به أنقرة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة العلاقات.

كما أكدت المصادر أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، حيث إن القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.

يذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قالت الاثنين، إن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013.

"تعاون متجدد"

إلى ذلك نقلت وكالة رويترز الاثنين عن مستشار الرئيس التركي، إبراهيم كالين، تأكيده أن وفداً تركياً سيزور القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف كالين، وهو المتحدث باسم الرئاسة التركية أيضاً، أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين، وأن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.