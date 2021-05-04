مصر..عاطل يقتل والده لرفضه الإنفاق على زواجه

جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، حيث قام شاب عاطل بقتل والده طعنا بسكين داخل مسكن الأخير بعد خلافات مع والده لرفضه الإنفاق على زواجه.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد باكتشاف جثة رجل، 61 عاماً، مقتولاً داخل منزله، وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث وتبين أن المجني عليه أصيب بجرح غائر في رقبته نتيجة التعدي عليه بآلة حادة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للتمكن من تحديد سبب الوفاة.



كما كشفت التحريات أن نجل المجني عليه، شاب عاطل قام بارتكاب هذه الجريمة لخلافه الدائم مع والده، وذلك لرفض الأخير مساعدته في نفقات الزواج بسبب الظروف الاقتصادية للأب، ما دفع الشاب للاعتداء على والده وقتله.

واستطاعت القوات الأمنية ضبط المتهم بعد فراره من المنزل، وعثرت على السلاح الأبيض (السكين) الذي استخدمه الشاب في ارتكاب الجريمة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة لخلافاته المتكررة مع والده بسبب نفقات الزواج. ومن جهتها ،أمرت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.