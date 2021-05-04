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مصر وفرنسا توقعان على عقد لتوريد 30 طائرة رافال

المقاتلة رافال
المقاتلة رافال

مصر وفرنسا توقعان على عقد لتوريد 30 طائرة رافال

مصر تمول صفقة الطائرات من خلال قرض تمويلى تبلغ مدته كحد أدنى 10 سنوات

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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أعلنت وزارة وزارة الدفاع المصرية، ليل الاثنين، أن مصر وفرنسا وقعتا عقدا لتوريد 30 طائرة رافال.

وأكد المتحدث العسكري المصري توريد 30 طائرة من طراز رافال الفرنسية. وقال إنه فى إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية.

وذكر المتحدث أنه سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تبلغ مدته كحد أدنى 10 سنوات ، مضيفا أن مصر وفرنسا أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.

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وأضاف الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

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