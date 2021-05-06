خبيرة فضاء: صاروخ الصين الشارد سيمر على مصر مساء اليوم

قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك المصري، إن الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) يمر على مصر بصفة دورية، موضحة أنه يدور حول العالم كله فى ساعة ونصف، حوالي 89 دقيقة بالضبط.

وأوضحت غنيم، بحسب ما نقل عنها موقع "اليوم السابع"، أن الصاروخ مر على مصر مرتين وسيمر مرة ثالثة ليلا ولكنه لا يزال بعيدا.

وأشارت إلى أن احتمال أن يدخل الغلاف الجوي مساء يوم 8 مايو، بعد غد، ولكن موعد وموقع سقوطه لا أحد يعلمه حتى الآن، مضيفة: "لا نستطيع التنبؤ بأي شيء عن ذلك إلا بعد دخوله الغلاف الجوي".

لا نستطيع التنبؤ بأي شيء إلا بعد دخوله الغلاف الجوي رشا غنيم

وبينما يترقب العالم أجمع تداعيات الصاروخ الصيني الشارد الذي يزن 21 طناً الذي خرج عن مساره، وتاه حول الأرض قبل أيام، كشفت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطامه في وقت مبكر من يوم السبت القادم الموافق في الثامن من مايو، وأن قوات الفضاء الأميركية تراقب الصاروخ وتتابع مسار سقوطه في محاولة منها لإيجاد طريقة لمواجهته.

وعودة إلى رئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، فقد أوضحت أن الصاروخ مازال موجودا فى مداره، ويتم عمل حسابات أولا بأول بصفة لحظية من قبل مجموعة كبيرة من معهد الفلك تعمل على هذا الموضوع بشكل لحظي.

وأشارت غنيم إلى أن الصاروخ مر اليوم مرتين وسيمر مساء اليوم على مصر، وذلك طبقا لإحداثيات عامة سيمر على مصر الساعة 11:03 مساء اليوم وينتهي مروره على مصر 11:08 مساء حيث يستغرق مروره 5 دقائق.

وقالت إن سرعته 128 ألف كم فى الساعة وأن هناك تواصلا مع الجانب الصيني لتبادل أي بيانات هامة حول هذا الصاروخ.

وطمأنت غنيم بأن الأرض أغلبها مياه واحتمالية سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان ضعيفة جدا واحتمالية كبيرة أن يسقط فى أحد المحيطات، مؤكدة أنه لا يمكن التنبؤ بمكان سقوطه إلا بعد دخوله الغلاف الجوي ويكون ذلك قبلها بساعات لا تتعدى 9 ساعات.

وفي وقت سابق، كشف معهد الفلك في مصر، احتمالات ومصير الصاروخ الصيني الشارد الذي يبلغ وزنه 21 طنًا، والذي خرج عن نطاق السيطرة.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.