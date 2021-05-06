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شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية

شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية

أسفرت عن إصابات وتشوهات بينهما وتم نقلهما للمستشفى ما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل واتخاذ قرار نهائي بفصل الطالبتين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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معركة دامية بالأسلحة البيضاء دارت رحاها بين طالبتين في مدرسة مصرية وأسفرت عن إصابات وتشوهات بينهما وتم نقلهما للمستشفى ما دفع السلطات لفتح تحقيق عاجل واتخاذ قرار نهائي بفصل الطالبتين .

وكانت مشاجرة عنيفة قد نشبت بين طالبتين بمدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، وتدعى إحداهما "هاجر .ع"، بعد أن تبادلا الشتائم فيما بينهما، حيث قامت إحداهما باستعمال سلاح أبيض وتعدت به على زميلتها محدثة بها جروحا غائرة في الوجه، فيما قامت الأخرى باستدعاء والدها الذي وصل المدرسة مهرولا وانتقم من الطالبة التي أحدثت جروحا في وجه ابنته وأصابها في وجهها أيضا.

وتلقى قسم المعادي بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الطالبتين، وعلى الفور تمكنت قوة من مباحث قسم المعصرة من إلقاء القبض على الطالبتين، وكذلك ولي أمر إحداهما، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة، التي وجهت لهم اتهامات باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث عاهات مستديمة بمنطقة الوجه.

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من جانبها كشفت الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام إدارة المعادي التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، أن الطالبتين تدرسان بنظام المنازل وغير منتظمتين بالمدرسة نتيجة أن طلاب المنازل يؤدون الامتحانات فقط داخل المدرسة وليس لهم حضور طوال فترة الدراسة.

وأكدت أنها وفور علمها بالواقعة عقدت اجتماعًا مع مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة وتم اتخاذ قرار بالفصل النهائي للطالبتين من المدرسة.

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