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مصر تكشف تفاصيل جولة المشاورات الاستكشافية مع تركيا

من جولة الحوار المصري التركي

مصر تكشف تفاصيل جولة المشاورات الاستكشافية مع تركيا

الخارجية المصرية: المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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كشفت مصر اليوم الخميس، عن تفاصيل الجولة الاستكشافية للمشاورات والمباحثات مع تركيا والتي جرت في القاهرة وتركزت على ملفات ليبيا وشرق المتوسط وسوريا والعراق.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم، إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير "سادات أونال" فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وكانت قد انطلقت أمس في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، والتي تنعقد لأول مرة منذ العام 2013 ، حيث بحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات ووصولها لمرحلة أكثر تطورا .

وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها مساء الثلاثاء أن المشاورات ستعقد، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ولمدة يومين، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

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