أردوغان: لدينا روابط كثيرة مع مصر وعلينا المحافظة عليها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لديها روابط كثيرة مع مصر، مضيفاً: "علينا المحافظة عليها". وقال: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر".

تصريحات الرئيس التركي تأتي بعد اختتام يومين من المباحثات المصرية التركية في القاهرة.

وكشفت مصر، أمس الخميس، عن تفاصيل الجولة الاستكشافية للمشاورات والمباحثات مع تركيا والتي جرت في القاهرة وتركزت على ملفات ليبيا وشرق المتوسط وسوريا والعراق.

من الاجتماعات المصرية التركية في القاهرة من الاجتماعات المصرية التركية في القاهرة من الاجتماعات المصرية التركية في القاهرة

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه وبعد يومين من المداولات، والمُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال فقد كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وذكرت أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وكانت قد انطلقت الأربعاء في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، والتي تنعقد لأول مرة منذ العام 2013 ، حيث بحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات ووصولها لمرحلة أكثر تطورا .