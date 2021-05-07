خبير مناعة يحذر من "كارثة" إذا وصل "المتحور الهندي" لمصر

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن المتحور الهندي الخاص بفيروس كورونا لم يصل مصر حتى الآن، موضحاً أن هذا التحور إذا وصل مصر "ستحدث كارثة"، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دي إم سي" DMC المصرية، أن الجهاز المناعى للمواطن لن يتعرف على الفيروس الهندي، ولذلك سيتسبب فى وفيات كثيرة جدًا.

ولفت إلى أن الجميع مطالب بارتداء الكمامة، والحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام.

طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا من مصر من مصر

وسجلت الهند، اليوم الجمعة، 414,188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234,083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15,100 وفاة.

وحولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات التوك توك إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، وذلك في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.

وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب. واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توك توك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة. والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان.