.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خبير مناعة يحذر من "كارثة" إذا وصل "المتحور الهندي" لمصر

حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر
من مصر
فيروس كورونا

خبير مناعة يحذر من "كارثة" إذا وصل "المتحور الهندي" لمصر

قال إن الجهاز المناعى للمواطن لن يتعرف على الفيروس الهندي، ولذلك سيتسبب فى وفيات كثيرة جدًا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن المتحور الهندي الخاص بفيروس كورونا لم يصل مصر حتى الآن، موضحاً أن هذا التحور إذا وصل مصر "ستحدث كارثة"، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دي إم سي" DMC المصرية، أن الجهاز المناعى للمواطن لن يتعرف على الفيروس الهندي، ولذلك سيتسبب فى وفيات كثيرة جدًا.

ولفت إلى أن الجميع مطالب بارتداء الكمامة، والحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام.

طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
3 صور طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
3 صور
طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
طواقم طبية مصرية تتلقى لقاح كورونا
من مصر
من مصر
من مصر
من مصر

وسجلت الهند، اليوم الجمعة، 414,188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234,083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15,100 وفاة.

مصر: نعيش أخطر 10 أيام بالوباء.. ولم نرصد المتحور الهندي حتى الآن مصر فيروس كورونا مصر: نعيش أخطر 10 أيام بالوباء.. ولم نرصد المتحور الهندي حتى الآن
مراوغة وتحايل.. ماذا نعرف حتى الآن عن المتحور الهندي وأعراضه؟ فيروس كورونا فيروس كورونا مراوغة وتحايل.. ماذا نعرف حتى الآن عن المتحور الهندي وأعراضه؟

وحولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات التوك توك إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، وذلك في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.

وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب. واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توك توك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة. والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار جريمة بشعة بمصر.. صاحب مخبز يذبح زوجته وأطفاله الـ6 ويحاول الانتحار
مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد
الأكثر قراءة
صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط صاروخ الصين الشارد حديث العالم.. وأميركا: هذا موعد السقوط
شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية شاهد معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين طالبتين بمدرسة مصرية
احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي! احذر.. الإفراط في هذا الشيء يُضعف جهازك المناعي!
لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك لمريض كورونا.. 10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين لديك
مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد مركز أبحاث أميركي يتنبأ بمكان سقوط صاروخ الصين الشارد
خبيرة فضاء: صاروخ الصين الشارد سيمر على مصر مساء اليوم خبيرة فضاء: صاروخ الصين الشارد سيمر على مصر مساء اليوم
قبل أن تذهب
لماذا يرفض رئيس الوزراء الهندي فرض الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا؟
لماذا يرفض رئيس الوزراء الهندي فرض الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا؟
اكتشف المزيد