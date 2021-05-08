مأساة في مصر.. مصرع وإصابة 19 سقطوا داخل بالوعة صرف بالمنيا

شهدت محافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة مأساة، مساء الجمعة، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي.

وكشفت المحافظة تفاصيل الحادث، حيث أكدت سقوط عدد من المواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة، مضيفة أنه وأثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، مما أدى إلى سقوط عامل بغرفة الصرف الصحي.

محافظ المنيا في موقع الحادث محافظ المنيا في موقع الحادث محافظ المنيا في موقع الحادث محافظ المنيا في موقع الحادث محافظ المنيا في موقع الحادث

وقالت إنه وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية ونزلوا إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، ما أسفر عن وفاة 6 منهم وإصابة 13 آخرين.

وذكرت أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وانتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي وخروج 12 مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة فيما توجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.