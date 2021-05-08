مصر.. حبس 4 متهمين باحتجاز طفلين سودانيين وتعذيبهما

أمر النائب العام المصري بحبس 4 متهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل آدم البشرة يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

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وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه - سوداني الجنسية يبلغ من العمر 15 عامًا - فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنين آخرين إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه، وهي فتاة سودانية الجنسية تبلغ من العمر 15 عامًا، فشهدت بذات مضمون أقواله، وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة: ثلاثة فتيان ووالدة أحدهم. ومن جهتها، أمرت النيابة العامة بضبطهم، وبعرضهم على المجني عليهما خلال التحقيقات، تعرفا عليهم.

وعلى ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم باحتجاز طفلين وتعذيبهما والتنمر عليهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة على تصديها بحزم لمثل تلك الوقائع ومرتكبيها وحرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه -مصريين أو غيرهم- من مثل تلك الجرائم، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.