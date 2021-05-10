زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة

ضجت مواقع التواصل في مصر بمقطع فيديو لأب يرمي ابنته من شرفة منزله بمحافظة الجيزة، لتسقط أرضا، غارقة في دمائها، قبل أن يسرع سكان الشارع إلى إنقاذ الفتاة، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم رمى ابنته أمل في العقد الثاني من عمرها، بعد أن اعتدى عليها بالضرب بسبب زيارتها لوالدتها المطلقة منه وتأخرها خارج المنزل.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، فيما نقلت المجني عليها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إلى ذلك، كشف شهود عيان أن الأب دائم الاعتداء على ابنته المصابة وشقيقتها الكبرى، فضلا عن منعهما من مغادرة البيت إلا للضرورة، بحسب ما نقلت مواقع محلية.

كما أضافوا أن الأب أرسل ابنته العشرينية لشراء طلبات من محل قريب من مسكنهم، إلا أنها تأخرت دقائق فنهرها لدى عودتها، حتى وصل الأمر إلى إلقائها من الشرفة!.