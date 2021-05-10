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مصر: على إسرائيل وقف الممارسات التي تنتهك حرمة الأقصى

عناصر من الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى في القدس - فرانس برس
عناصر من الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى في القدس - فرانس برس

مصر: على إسرائيل وقف الممارسات التي تنتهك حرمة الأقصى

خارجية مصر: على إسرائيل تحمل مسؤولياتها إزاء التطورات الخطيرة ووقف الانتهاكات في القدس

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دبي - العربية.نت

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دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى، والتعرض للمصلين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحاته.

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وشددت في بيان على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا تحمد عُقباه.

كما شددت على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى، لاسيما في شهر رمضان، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كافة أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم الأقصى وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.

إلى ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 305 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف، نُقل 228 منهم على الأقل إلى المستشفيات وحالة بعضهم حرجة، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية، إن 21 شرطيا أصيبوا.

وكان المسجد الأقصى محورا رئيسيا لأعمال العنف التي شهدتها القدس خلال شهر رمضان. وأثارت الاشتباكات قلقا دوليا.

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