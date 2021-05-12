مصر تنفي إعلان الطوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال جرحى غزة

نفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي وجرحى قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء عدم إدلاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بأي تصريحات بخصوص استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج.

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وأكد أن ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح، نافياً ما رددته وسائل إعلام مصرية عن أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجةً للقصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي بالمحافظة يرجع لإجازة عيد الفطر المبارك، ولا علاقة له بقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أعلنت الأربعاء، نقلاً عن مصادر في مديرية الصحة بشمال سيناء، "إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة لاستقبال وعلاج مصابي غزة بتوجيهات حكومية".

وقالت إن "مستشفى العريش جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة"، مضيفةً أنه "تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى بئر العبد المركزي، وإلغاء إجازات الأطباء والطواقم الطبية بمناسبة عيد الفطر، استعداداً لاستقبال المصابين القادمين من القطاع".