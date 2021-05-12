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مصر تنفي إعلان الطوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال جرحى غزة

Relatives of the victims of the bomb and gun assault on the North Sinai Rawda mosque wait outside the Suez Canal University hospital in the eastern port city of Ismailia on November 25, 2017, where they were taken to receive treatment following the deadly attack the day before. Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi vowed on November 24 to respond forcefully after the attackers killed at least 235 worshippers in the packed mosque in restive North Sinai province, the country's deadliest attack in recent memory.
أحد مستشفيات شمال سيناء (أرشيفية)
الشرق الأوسط

مصر تنفي إعلان الطوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال جرحى غزة

المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء أوضح أن رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي بالمحافظة يرجع لإجازة عيد الفطر المبارك

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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نفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي وجرحى قطاع غزة.

سيدة تمر قرب مبنى مهدّم في غزة
سيدة تمر قرب مبنى مهدّم في غزة

وأكد المكتب الإعلامي لمحافظة شمال سيناء عدم إدلاء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بأي تصريحات بخصوص استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج.

وأكد أن ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح، نافياً ما رددته وسائل إعلام مصرية عن أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجةً للقصف الإسرائيلي.

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وأشار إلى أن رفع درجة الاستعداد في القطاع الصحي بالمحافظة يرجع لإجازة عيد الفطر المبارك، ولا علاقة له بقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أعلنت الأربعاء، نقلاً عن مصادر في مديرية الصحة بشمال سيناء، "إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة لاستقبال وعلاج مصابي غزة بتوجيهات حكومية".

وقالت إن "مستشفى العريش جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة"، مضيفةً أنه "تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى بئر العبد المركزي، وإلغاء إجازات الأطباء والطواقم الطبية بمناسبة عيد الفطر، استعداداً لاستقبال المصابين القادمين من القطاع".

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