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القاهرة تطالب تل أبيب بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري(أرشيفية- فرانس برس)
سامح شكري
الشرق الأوسط

القاهرة تطالب تل أبيب بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي مساء الأربعاء

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القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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طالبت مصر، اسرائيل بوقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، و العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي مساء الأربعاء، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، مؤكداً حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات.

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وأضاف شكري أن التطورات الأخيرة تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية المصري إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين مع وزير خارجية ألمانيا والممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية.

وتلقىَ شكري اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، تناول خلالهما تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع غزة؛ كما طرح الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.

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وشدّد شكري خلال الاتصاليّن على أن ما يجري يؤكد على ضرورة استئناف جهود السلام بما يحمل أفقاً حقيقياً للتوصُل إلى انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يحقق استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ويُسهم في استقرار المنطقة.

وذكرت الخارجية المصرية أن شكري يكثف خلال الساعات القادمة الاتصالات بنظرائه في الدول المعنية والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء التأزُم الحالي والعمل للمضي نحو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعتبر صراعاً مركزياً يُعد من أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

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