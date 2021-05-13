بالصور.. مناورات مصرية أميركية في البحر الأحمر

بهدف تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، نفّذت القوات البحرية المصرية مع نظيرتها الأميركية، مناورات في البحر الأحمر، اليوم الخميس.

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ونفذت القوات البحرية المصـرية والأميركية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأميركية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأميركيتينUSCGC CHARLES MOULTHROPE ، وUSCGC ROBERT GOLDMAN .

كذلك، تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات.

كما شملت المناورات تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

جاءت تلك التدريبات تأكيداً على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات.

ونفذت القوات البحرية المصرية والأميركية، في مارس الماضي، تدريباً بحرياً عابراً، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.