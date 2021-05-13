.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالصور.. مناورات مصرية أميركية في البحر الأحمر

بالصور.. مناورات مصرية أميركية في البحر الأحمر

التدريبات تضمنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بهدف تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، نفّذت القوات البحرية المصرية مع نظيرتها الأميركية، مناورات في البحر الأحمر، اليوم الخميس.

مناورات بحرية مصرية وأميركية في مياه البحر الأحمر عدسة العربية مناورات بحرية مصرية وأميركية في مياه البحر الأحمر

ونفذت القوات البحرية المصـرية والأميركية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأميركية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج وسفينتى المرور الأميركيتينUSCGC CHARLES MOULTHROPE ، وUSCGC ROBERT GOLDMAN .

كذلك، تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحري بمسرح العمليات.

كما شملت المناورات تمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

جاءت تلك التدريبات تأكيداً على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية في العمل والتنسيق مع البحريات العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات.

ونفذت القوات البحرية المصرية والأميركية، في مارس الماضي، تدريباً بحرياً عابراً، بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد